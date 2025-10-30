Зміни стосуються низки тролейбусних та автобусних маршрутів

Вранці четверга, 30 жовтня, Львівська міськрада повідомила про зміни в русі громадського транспорту через тривалу повітряну тривогу.

За інформацією мерії, тимчасово змінено маршрут тролейбуса №38. Наразі він курсує зі сполученням пл. Кропивницького – Автовокзал.

«Це пов’язано із повітряною тривогою, після оголошення якої гуртовий ринок “Шувар” тимчасово не впускає автомобілі на свою територію. Унаслідок цього автотранспорт скупчився на прилеглій дорозі, що унеможливило рух тролейбусів», – сказано в повідомленні ЛМР.

Окрім того, через закриття Скнилівського мосту, тимчасово не курсує тролейбус №27. Натомість автобусні маршрути №14, 21, 52, 84 та 92 їдуть через Скнилів. Станом на 8:00 решта міських маршрутів курсує без змін.

Зазначимо, о 4:28 на Львівщині оголосили повітряну тривогу через ракетно-дронову атаку Росії, яка тривала близько 5,5 годин.