Зранку у неділю, 2 квітня, в Мелітополі Запорізької області, пролунали вибухи на території місцевого депо. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Відомо, що у місті нарахували щонайменше шість вибухів, які пролунали на території локомотивного депо, де росіяни облаштували свою ремонтну базу для військової техніки, а також сховище пального та боєприпасів.

«Близько 9:30 пролунало щонайменше шість вибухів на території тимчасово окупованого Мелітополя. Всі вони пролунали на території мелітопольського депо, де ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище пального та боєприпасів. Це вже друга серія вибухів, які сталися цього тижня, вибухи почалися ще з понеділка», – зазначив Федоров.

За словами мера, в депо протягом тижня в одному з цехів було повністю зруйновано покрівлю, яка зіпсувала десятки одиниць техніки, що знаходилась на ремонті. Крім цього, ліквідовано й десятки російських солдатів.

За даними місцевих ЗМІ, удару також було завдано по цеху тепловозів, де розміщувалися локомотиви. Вони задіяні у перевезенні складів з боєприпасами та військовою технікою залізницею. Крім того, удару було завдано по електропідстанції, яка живить залізничну гілку та депо. Для ремонту підстанції після першого прильоту до Мелітополя було викликано бригаду з Криму. Сьогодні вранці вони з ранку розпочали роботи.