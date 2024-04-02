Німецький ягдтер'єр – це порода мисливських собак, виведена спеціально для полювання

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні правил утримання тварин Йосифа Шнайдер, чий собака породи ягдтер'єр, який напав на сусідського шпіца. Суд оштрафував його на 1700 грн та постановив конфіскували ягдтер'єра.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, випадок трапився 12 січня 2024 року у селі Малечковичі, що під Львовом. Йосифа Шнайдера звинувачують у тому, що його собака породи ягдтер'єр напав на шпіца, який перебував на прибудинковій території сусідів. Собака схопив шпіца та втік за межі земельної ділянки. Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо Йосифа Шнайдера матеріали про адмінправопорушення.

Німецький ягдтер'єр – це порода мисливських собак, виведена спеціально для полювання. Їх не заводять в якості компаньйонів, це собаки, які потребують регулярного полювання.

Обвинувачений не визнав своєї провини. У своїх письмових пояснення він заявив, що близько 17:00 12 січня він виявив сусідку та невідомого йому чоловіка на подвір’ї. Вони заявляли, що його собака породи ягдтер'єр схопив шпіца та поніс на його подвір’я. За словами обвинуваченого, вони близько години оглядали територію, але шпіца, його крові чи решток собаки не виявили. Йосиф Шнайдер заявив, що сусідка йому погрожувала, тому він сам звертався у поліцію. Чоловік вважає, що, оскільки на його подвір’ї не виявили труп собаки, то справу треба закрити.

Власниця шпіца розповіла суду, що бачила, як її собаку схопив ягдтер'єр та поніс на сусіднє подвір’я. Між будинками є огорожа, через яку може пролізти собака. Жінка заявила, що повідомила про випадок на 102, але після цього до неї подзвонив дільничний, сказав, що перебуває на лікарняному, та зможе оглянути територію 15 січня. За словами власниці шпіца, вона змогла потрапити на сусідську територію лише через кілька годин із іншим мешканцем цього села. Жінка заперечує, що погрожувала власнику ягдтер'єра.

Жінка надала суду записи з камер відеонагляду, якими обладнаний її дім. На записі видно, як сусідський собака схопив її шпіца та поніс за межі подвір’я.

Справу розглянув суддя Володимир Мусієвський, який дослідив усі матеріали справи та визнав Йосифа Шнайдера винним у порушення правил утримання тварин, оштрафувавши його на 1700 грн з конфіскацією ягдтер'єра. Постанову ще можна оскаржити.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.