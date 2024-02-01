Суд оштрафував власника тварини на 2550 грн з конфіскацією стаффордширського тер'єра

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним у неналежному утриманні собаки місцевого мешканця Зоряна Кушніра, чий стаффордширський тер'єр покусав жінку на вулиці. Суд оштрафував власника тварини на 2550 грн з конфіскацією собаки.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, Зорян Кушнір 1 грудня 2023 року гуляв зі своїм собакою породи стаффордширський тер'єр на вул. Війтівська Гора у Дрогобичі. Тварина була без намордника та поводка. Собака вкусив перехожу жінку, після цього вона зверталась за медичною допомогою. У постанові суду не вказано, які саме травми отримала жінка.

Щодо власника собаки поліція склала протокол про адміністративне правопорушення через неналежне утримання тварини. На розгляд справи у суді Зорян Кушнір не прийшов.

Справу розглянула суддя Олеся Нагірна, яка дослідила усі матеріали та призначила власнику стаффордширського тер'єра 2550 грн штрафу з конфіскацією собаки. На постанову ще може бути подана апеляція.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.