Правоохоронці злили інформацію про щонайменше 700 людей

У Миколаєві ДБР викрило двох правоохоронців, які продавали місцевому ритуальному агентству інформацію про щойно померлих людей. Чоловіки продали дані щонайменше 700 померлих осіб, повідомили у п’ятницю, 15 березня, у прес-службі ДБР.

«Власниця та два співробітники миколаївського ритуального агентства вирішили збільшити свої прибутки та “обійти” місцеву конкуренцію у похоронному бізнесі. Вони купляли у правоохоронців конфіденційну інформацію щодо померлих з адресами та контактами родичів. Зафіксовані випадки коли вже за три хвилини після повідомлення до правоохоронного органу рідними померлого про факт смерті до них вже телефонувало агентство й пропонувало свої послуги», – повідомили у прес-службі ДБР.

За певну суму правоохоронці злили ритуальній службі дані щонайменше 700 померлих людей. Інформацію чоловіки отримували із закритої державної бази даних.

Вартість за інформацію про одного померлого становила приблизно 1000 грн. Так, лише згідно із зафіксованими ДБР випадками, чоловіки змогли отримати щонайменше 700 тис. грн. За даними ДБР, ритуальне агентство оплачувало відсоток з прибутку за нових клієнтів.

Наразі правоохоронцям та двом співробітникам ритуальної служби повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 ККУ, ч. 1, ч. 2 ст. 361-2 ККУ, ч. 1, ч. 2 ст. 182 ККУ (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом та порушення недоторканності приватного життя, вчинене організованою групою). Наразі готується про підозру п'ятому учаснику злочинної схеми, який працює у ритуальному агентстві. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Правоохоронці звільнили з посад, а учасникам схеми вирішують про обрання запобіжного заходу.