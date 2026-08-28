Заказник «Гайдучино» розташований поблизу села Слобідка-Красилівська

Хмельницька окружна прокуратура через суд повернула державі дві земельні ділянки загальною площею 4,2 га, які частково розташовані в межах ботанічного заказника «Гайдучино». Раніше право комунальної власності на них зареєструвала Красилівська міська рада. Про це у пʼятницю, 28 серпня, повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, вартість двох ділянок становить понад 450 тис. грн. Вони розташовані на території Красилівської громади в межах ботанічного заказника місцевого значення «Гайдучино». У 2023 році Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької ОДА передав територію заказника під охорону Старокостянтинівському лісовому господарству.

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Прокурори встановили, що частину земель заказника незаконно віднесли до земель сільськогосподарського призначення. Згодом право комунальної власності на них зареєструвала Красилівська міська рада.

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Як йдеться у рішенні Господарського суду Хмельницької області, одна зі спірних ділянок має площу 2,1 га, з яких 1,8 га – накладається на територію заказника «Гайдучино».

Під час розгляду справи Красилівська міськрада визнала позов прокуратури. У міськраді пояснили, що на момент реєстрації права комунальної власності в державних реєстрах не було даних про межі заказника, а в Державному земельному кадастрі ділянка значилася як земля сільськогосподарського призначення.

Суд погодився з доводами прокуратури та повністю задовольнив позов. Він скасував державну реєстрацію спірної ділянки та припинив право комунальної власності Красилівської міськради. Також із Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області стягнули 2271 грн судового збору на користь Хмельницької обласної прокуратури.

Що відомо про заказник «Гайдучино»

Ботанічний заказник місцевого значення «Гайдучино» створили у 1995 році. Він розташований поблизу села Слобідка-Красилівська та займає 48 га. До його складу входять землі Красилівського лісництва.

У заказнику охороняють грабово-вільхові насадження, серед яких: дуб звичайний, клен гостролистий та клен-явір. Тут також трапляються рідкісні рослини, зокрема коручка чемерникоподібна, коручка пурпурова, гніздівка звичайна та підсніжник звичайний, що занесені до Червоної книги України.