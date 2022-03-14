У МВС спростували інформацію про спрощене усиновлення під час війни
Під час війни усиновлення навіть за звичайною процедурою неможливе
Під час війни усиновлення не можливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою, в тому числі іноземними громадянами. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Facebook у відповідь на інформацію про евакуйованих дітей-сиріт, які потребують усиновлення, що днями ширилася в соціальних мережах.
Зокрема, активно поширювалася інформація про необхідність усиновлення 45 дітей, яких евакуювали з Харкова у Ворохту. Прикарпатські поліцейські спільно зі службою у справах дітей та медиками перевірили умови перебування цих дітей і повідомили, що їм створені всі необхідні умови.
«З 11 березня діти віком до 15 років знаходяться у дитячому санаторії. Їх привезли з чотирьох дитячих закладів Харківщини у супроводі працівників цих установ. Діткам створені належні умови перебування, їх забезпечено усім необхідним відповідно до віку: харчуванням, одягом, засобами догляду. Діток обстежили медики і їм надано подальший супровід. Інформація про можливість усиновлення цих дітей не відповідає дійсності. Під час війни усиновлення не можливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою», – повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.
У МВС закликали не поширювати фейкову інформацію, звертатися тільки до офіційних джерел та намагатися перевіряти інформацію, яку поширюєте. Зокрема, щодо інформації про дітей-сиріт можна звертатися до Української мережі за права дитини та UNICEF Ukraine.
Якщо ви виявили фейкове оголошення, повідомляйте у Кіберполіцію: callcenter@cyberpolice.gov.ua, а якщо вам відомо про будь-які порушення щодо дітей – на лінію 102. Крім того, нещодавно в Україні створили лінію підтримки дітей, сімей і соцпрацівників. Звернення приймають з 8:00 до 20:00 за телефонами:
- +38(067)-567-98-45
- +38(096)-990-54-50
- +38(063)-661-42-52
- +38(063)-399-45-92
- +38(095)-327-15-21
Зазначимо, що кількість українських дітей-біженців, які разом з батьками рятуються від російської військової агресії, уже перевищила один мільйон. Станом на 14 березня росіяни вже вбили в Україні 90 дітей.