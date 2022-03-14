Під час війни усиновлення не можливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою, в тому числі іноземними громадянами. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Facebook у відповідь на інформацію про евакуйованих дітей-сиріт, які потребують усиновлення, що днями ширилася в соціальних мережах.

Зокрема, активно поширювалася інформація про необхідність усиновлення 45 дітей, яких евакуювали з Харкова у Ворохту. Прикарпатські поліцейські спільно зі службою у справах дітей та медиками перевірили умови перебування цих дітей і повідомили, що їм створені всі необхідні умови.

«З 11 березня діти віком до 15 років знаходяться у дитячому санаторії. Їх привезли з чотирьох дитячих закладів Харківщини у супроводі працівників цих установ. Діткам створені належні умови перебування, їх забезпечено усім необхідним відповідно до віку: харчуванням, одягом, засобами догляду. Діток обстежили медики і їм надано подальший супровід. Інформація про можливість усиновлення цих дітей не відповідає дійсності. Під час війни усиновлення не можливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою», – повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

У МВС закликали не поширювати фейкову інформацію, звертатися тільки до офіційних джерел та намагатися перевіряти інформацію, яку поширюєте. Зокрема, щодо інформації про дітей-сиріт можна звертатися до Української мережі за права дитини та UNICEF Ukraine.

Якщо ви виявили фейкове оголошення, повідомляйте у Кіберполіцію: callcenter@cyberpolice.gov.ua, а якщо вам відомо про будь-які порушення щодо дітей – на лінію 102. Крім того, нещодавно в Україні створили лінію підтримки дітей, сімей і соцпрацівників. Звернення приймають з 8:00 до 20:00 за телефонами:

+38(067)-567-98-45

+38(096)-990-54-50

+38(063)-661-42-52

+38(063)-399-45-92

+38(095)-327-15-21

Зазначимо, що кількість українських дітей-біженців, які разом з батьками рятуються від російської військової агресії, уже перевищила один мільйон. Станом на 14 березня росіяни вже вбили в Україні 90 дітей.