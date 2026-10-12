Близько 28 тис. росіян загинули на фронті у вересні

За вересень 2026 року Росія втратила на війні проти України понад 50 тис. солдатів. Понад половина з них загинула, повідомило Bloomberg із посиланням на високопоставленого військового чиновника НАТО.

За даними співрозмовника агентства, росіяни намагаються просуватися на фронті, відправляючи солдатів у так звані «зони ураження». Йдеться про ділянки фронту, на яких активно застосовуються дрони, міни та артилерійське озброєння.

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Через це за вересень Росія втратила понад 50 тис. своїх солдатів. З них загинули до 28 тис. військових.

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Зазначається, що за той самий період Україна втратила близько 5000 військовослужбовців.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 12 жовтня російські окупанти втратили понад 1,5 млн солдатів на війні проти України. Крім того, Росія вже втратила понад 25 тис. бронемашин, 162 тис. автомобілів, понад 50 тис. артсистем та 12 тис. танків. З актуальними втратами росіян у війні проти України можна ознайомитися за посиланням.