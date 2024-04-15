Лісникам загрожує до 7 років ув’язнення

На Прикарпатті правоохоронці затримали в.о. директора лісгоспу, лісничого та двох інженерів, які видавали лісорубні квитки у Національному природному парку «Гуцульщина». Через вирубку дерев заповіднику завдано шкоди на понад 1,9 млн грн, лісникам загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 15 квітня, упродовж 2022 року на території нацпарку «Гуцульщина» вирубали понад 600 дерев.

Правоохоронці затримали в.о. директора лісгоспу, лісничого та двох інженерів

«На території природно-заповідного фонду під приводом вибіркових санітарних рубок було зрубано понад 600 дерев. Такими діями державі завдано збитків на понад 1,9 млн грн», – інформують у прокуратурі.

Двох підозрюваних взяли під варту, одному призначили домашній арешт, запобіжний захід четвертому розглядають в суді. Для відшкодування заподіяної шкоди на майно лісників накладуть арешт. За зловживання службовим становищем та незаконну порубку лісу їм загрожує до 7 років ув’язнення.

Національний природний парк «Гуцульщина» створений у 2002 році на територі Косівського району і охоплює 32271 га.