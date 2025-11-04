На бажання залишитися в Німеччині назавжди впливає чи виїхала вся родина

За три роки після прибуття українських біженців до Німеччини рівень їхнього працевлаштування зріс утричі. Нині 51% працездатних українців у Німеччині має роботу. Такі дані останнього звіту Федерального інституту демографічних досліджень, пише DW.

Влітку 2022 року частка працевлаштованих українських біженців у Німеччині становила 16%. Багатьом вдалося знайти роботу після проходження інтеграційних та мовних курсів, розповів керівник дослідження Андреас Етте.

Також зріс рівень задоволеності українських біженців їхньою роботою в Німеччині – до 94%. В опитуванні брали участь респонденти у віці від 20 до 50 років.

«Українські біженці були й залишаються висококваліфікованою групою у порівнянні з рештою німецького населення. Водночас дослідження зʼясувало, що найбільш кваліфіковані українці прибули до Німеччини під час першої хвилі втечі від війни в Україні. Відтоді середній рівень освіти українських біженців знизився, а серед найбільш кваліфікованих – найвищий процент тих, хто за ці роки поїхав з Німеччини», – пише DW.

Соцопитування показало, що війна і переїзд також вплинули і на сімейне життя українців. 29% жінок, які виїхали з України до Німеччини без чоловіка, більше не перебувають у стосунках з ним. Станом на 2025 рік майже половина всіх українських жінок, що виїхали до Німеччини, зазначили, що хочуть залишатися там максимум кілька років. Половина тих, чий партнер живе в Німеччині, хотіли б залишитися назавжди. Про більш довгострокові плани залишитися заявляють ті родини, в яких обоє батьків живуть у Німеччині, розповіла директорка інституту і співавторка дослідження Катаріна Шпіс.

Окремо науковці опитали українських дітей та підлітків та зʼясували, що вони менше ніж їхні батьки хотіли би назавжди залишитися в Німеччині. Прикметно, що знання німецької мови є важливим, але не вирішальним фактором: майже половина українських дітей та підлітків оцінює свої знання німецької як хороші або дуже хороші. Серед їхніх батьків таких – лише 8%.