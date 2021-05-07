ДБР відкрило кримінальне провадження та розслідує обставини нещасного випадку

У Ніжині на території спеціального авіазагону ДСНС України під час тренувального стрибка з парашутом розбився рятувальник. Нещасний випадок трапився напередодні ввечері.

«На території Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС України в ході відпрацювання стрибків з парашутом загинув рятувальник-інструктор Андрій Хіміч. Проводилися планові тренування по підготовці до рятувально-пошукових робіт. Під час виконання стрибка з висоти 150 м парашут Андрія не повністю наповнився повітрям. Андрій Хіміч народився 23.08.1986 року, проживав у Ніжині, прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби», – повідомив мер міста, колишній депутат Верховної Ради Олександр Кодола.

За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибку в інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув.

відео ДБР

За фактом загибелі інструктора-рятувальника спеціального авіаційного загону ДСНС України у Ніжині територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві відкрило кримінальне провадження за ознаками порушення правил польотів або підготовки до них.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за організацію польотів, а також за проведення відповідних інструктажів.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.