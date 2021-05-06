Тіло 49-річного мешканця Львівщини на горі Піп Іван знайшли інші мандрівники 3 травня

На горі Піп Іван Мармароський на Закарпатті загинув 49-річний турист зі Львова. Його тіло знайшли інші мандрівники ще 3 травня, а станом на сьогодні правоохоронці повідомили, що причиною смерті стало переохолодження.

У четвер, 6 травня, в поліції Закарпатської області ZAXID.NET розповіли, що загиблим виявився львів'янин, 1972 року народження, який останнім часом проживав у Києві.

Відомо, що чоловік подорожував сам. 1 травня він отримав у прикордонників у селі Ділове на Рахівщині дозвіл на перебування у прикордонній зоні, де проходить туристичний маршрут. Правоохоронці припускають, що саме цього дня він і піднявся на гору Піп Іван Мармароський. Вже 3 травня його знайшли мертвим інші туристи з Івано-Франківщини, які проходили цим маршрутом.

«Поліцейські піднялися на гору, оглянули тіло. Ознак насильницької смерті не було виявлено. Біля загиблого знайшли перепустку та рюкзак зі спорядженням. В рюкзаку були сухпайок, карта, інші речі туриста», – розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

До транспортування тіла загиблого з гори залучали закарпатських рятувальників. Ускладнювало роботи те, що тіло лежало на сніговому карнизі, який будь-якої хвилини міг зірватись донизу. Близько опівночі 4 травня тіло загиблого спустили з гори та передали поліції.

За результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті туриста стало переохолодження.