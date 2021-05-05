Для транспортування тіла з гір залучали 12 рятувальників та три одиниці техніки

Група туристів, яка проходила туристичним маршрутом село Ділове–гора Піп Іван Мармароський–гора Стіг, що у Рахівському районі Закарпатської області, виявили тіло людини. Інцидент стався ще в другій половині дня 3 травня, однак інформацію про це закарпатські рятувальники оприлюднили лише в середу, 5 травня.

У складі туристичної групи був гірський рятувальник з Івано-Франківська, який на момент подорожі був вихідним. саме він повідомив про знайдене тіло своїх колег, які передали інформацію закарпатським рятувальникам.

Для транспортування тіла туриста залучили 12 фахівців та 3 одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень. Ускладнювало роботи те, що тіло загиблого лежало на сніговому карнизі, який будь-якої хвилини міг зірватись донизу, розповіли рятувальники.

Фото ГУ ДСНС у Закарпатській області

«О 23:00 4 травня тіло загиблого було доправлено до с. Богдан Рахівського району та передано поліції. Особу загиблого та обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці», – додали в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Також невідомо, скільки часу тіло пролежало на снігу.