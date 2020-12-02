На Львівщині 27-річний чоловік напав на поліцейських. Інцидент стався у вівторок, 1 грудня, близько 14 години на вул. Вербицького у Новояворівську. До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що мешканець одного з будинків пошкодив автомобіль своєї сусідки та погрожує їй фізичною розправою.

«Правоохоронці, які прибули на місце події, закликали чоловіка припинити правопорушення, проте він поводився агресивно, не реагував на зауваження поліцейських, кидав у них різними предметами, а після цього напав на одного з правоохоронців, спричинивши йому тілесні ушкодження», – повідомили у поліції.

У поліції не повідомили, які тілесні ушкодження отримав поліцейський, зазначивши, що наразі призначено експертизи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За скоєне 27-річному місцевому мешканцю загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.