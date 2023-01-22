В інсталяції з 335 соняшників кожна квітка символізує день, коли Росія окупувала нашу країну

У Нью-Йорку до Дня Соборності України висадили понад 300 соняшників, які символізують початок повномасштабного вторгнення російської федерації. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

«У Нью-Йорку до Дня Соборності України висадили понад 300 соняшників. Кожна квітка символізує день з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відвідати такий соняшниковий сад жителі Нью-Йорка могли з 19 по 22 січня», – йдеться в повідомленні.

Організатори заохочували бажаючих сфотографуватися на фоні соняшників, поділитися фотографіями в соцмережах з хештегом #UnifyUkraine.

Окрім того, організатори події Unify Ukraine Campaign заохочували учасників події висловити підтримку українцям, як тим, хто вимушено залишив Україну, так і тим, хто залишився, щоб боротися за свободу.

В інсталяції з 335 соняшників кожна квітка символізує день, коли Росія окупувала нашу країну.

відео USA TODAY

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 січня у День Соборності опублікував звернення до українців.

22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня у 1919 році Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка, які до того були частинами, відповідно, Російської та Австро-Угорської імперій, проголосили Акт Злуки, який об’єднав дві республіки в єдину незалежну українську державу. Цей крок також заклав основу для відновлення незалежності України у 1991 році.