Такі нововведення ініціювали мешканці міста

У парках Тернополя міська влада обмежила проїзд легкових та вантажних автомобілів. Рішення прийняли в п’ятницю, 3 липня, під час сесії міської ради. На сайті муніципалітету вказали, що заборону ініціювали мешканці, оскільки у парках часто їздять авто і це впливає на безпеку пішоходів.

Місцеві депутати внесли доповнення до правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. За зміни проголосувало 36 депутатів із 42. Згідно з нововведенням, відтепер на території міських парків заборонено в'їзд, рух та розміщення транспортних засобів.

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«Водночас підвезення товарів та обладнання до об'єктів господарювання, розташованих на території парків, дозволяється у спеціально визначений час», – зазначив під час сесії начальник ЖКГ Тернопільської міськради Олег Соколовський.

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Він додав, що у міській раді визначать спеціальний час, коли дозволять підвозити товари до кафе чи кіосків у парках, а також облаштують на місцях інформаційні таблички.

Додамо, що навесні у Тернополі міська влада заборонила кататися на електросамокатах та мопедах на центральній площі. За виконанням обмежень стежать муніципали та поліцейські. На порушників очікує штраф.