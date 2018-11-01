У Павлограді син судді та його приятель задля розваги до смерті побили трьох безхатченків

Студенти-нападники були напідпитку і представилися поліцейськими

Усі троє постраждалих, яких жорстоко побили двоє студентів в Павлограді Дніпропетровської області в минулому місяці, померли. Про це повідомив заступник головного лікаря лікарні №4 по хірургії Іскандер Іскендеров, інформує місцевий сайт «Павлоград.dp.ua».

За його словами, двоє чоловіків отримали важкі травми черепа та грудної клітки. Один з них помер відразу, другого відправили в лікарню Дніпра, але він також помер.

Третя жертва померла в ніч на 30 жовтня. У нього діагностували розрив селезінки і черепно-мозкову травму.

«Його виписали, а потім він поступив з перитонітом. Прооперували, але він помер», – розповів лікар.

Хлопців, підозрюваних у побитті чоловіків, взяли під варту без права внесення застави. Один з них навчається в Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування, другий - студент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Він же є сином судді Юр'ївського районного суду Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що інцидент, про який раніше повідомляв ZAXID.NET, стався в ніч на 14 жовтня. 20-річний та 18-річний студенти, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побили трьох чоловіків без певного місця проживання. Тоді ж повідомлялося, що один із безхатченків помер внаслідок отриманих травм.