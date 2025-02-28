Посадовець ДСНС нарахував рятувальник, який не з'являвся на роботі, 1,1 млн грн виплат

У Покровську Донецької області колишнього начальника державної пожежно-рятувальної частини ДСНС підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідчих, він безпідставно нарахував підлеглому 1,1 млн грн виплат. Про це у п’ятницю, 28 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР та Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, посадовець ДСНС знав, що з січня 2022 по вересень 2023 року його підлеглий не виконував службові обов’язки, не заступав у чергування та не з’являвся на службі. Рятувальник лише інколи ремонтував службову техніку, але продовжував отримувати заробітну плату.

«Через дії начальника підлеглий незаконно отримав понад 1 млн грн у той час, коли його колеги розбирали завали після обстрілів Росії на території Донецької області», – наголосили у ДБР.

Зараз чоловік обіймає іншу посаду. Йому оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі. Також правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження щодо рятувальника, який незаконно отримував виплати.

Нагадаємо, наприкінці січня ДБР оголосило підозру начальнику штабу одного з військових підрозділів на Миколаївщині. За даними слідчих, він допустив безпідставне нарахування 4,3 млн грн бойових виплат.