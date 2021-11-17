Водій вантажівки виїхав на міст, який будували, перекинувся на дах і злетів у річку

У Польщі нетверезий 36-річний українець, який був за кермом вантажівки, розтрощив новозбудований міст та злетів у річку. У його крові виявили 3,3 проміле алкоголю.

Як повідомляє місцева рятувальна служба, аварія трапилася ввечері 16 листопада у містечку Котово, що поблизу Познані. Вантажівка з напівпричепом, що перевозила сільськогосподарську техніку, їхала трасою №32, виїхала за межі дороги та злетіла у річку Могильницю. За кермом вантажівки був 36-річний українець, якого з автомобіля діставали рятувальники. Він отримав незначні травми.

Вантажівка під час ДТП пошкодила новозбудований міст, а під час перекидання транспорту у річку витекло 800 л пального. Аби запобігти екологічному забрудненню, з Познані на місце аварії викликали спеціалізовану хіміко-екологічну рятувальну групу. Згодом вантажівку краном витягли з річки.

За інформацією видання Grodzisk. Naszemiasto, під час перевірки у крові водія виявили алкоголь. Його кілька разів перевіряли на алкотестері, який кожного разу показував вищий результат. Загалом у його крові виявили 3,3 проміле алкоголю.

Прес-секретар поліції Гродзіська Каміль Сікорський повідомив, що українець їхав до Познані, дорогою проігнорувавши усі дорожні знаки, які повідомляли про будівельні роботи на мосту. Він виїхав на новозбудовний міст, який ще був закритий для проїзду, хоча мав би скористатися тимчасовим, який збудували поруч.

«Вантажівка перекинулася на дах, кабіна впала в річку, залишивши причіп на мосту. Водій був здоровий, у нього були лише незначні загальні синці. Його затримали та доставили до відділку поліції, де взяли під варту», – додав Каміль Сікорський.