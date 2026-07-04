Востаннє Захар Онищук виходив на контакт у ніч на 30 червня

У Польщі розшукують 18-річного волинянина Захара Онищука, який зник наприкінці червня у Варшаві. Востаннє хлопця бачили ввечері 29 червня біля будинку №31 на вулиці Марціна Каспжака (Marcina Kasprzaka). Про це 3 липня у фейсбуці повідомила його хрещена мама Наталія Сахарчук.

За її словами, близько 02:22 30 червня Захар зателефонував своєму другові, а також надіслав повідомлення з проханням: «Передзвони мені». Після цього він зателефонував ще раз, однак друг не встиг відповісти. Відтоді зв’язок із хлопцем обірвався, а його телефон залишається недоступним.

Прикмети зниклого:

18 років;

зріст – 185 см;

спортивна тілобудова;

русяве волосся.

Рідні просять всіх, хто перебував у районі вулиці Marcina Kasprzaka, 31, проживає або працює неподалік, має записи з відеореєстратора чи камер спостереження або володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Захара, повідомити про це.

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Інформацію про зниклого можна повідомити за телефоном: +48 793 368 539.

Станом на ранок 4 липня місцеперебування Захара Онищука залишається невідомим.

Хрещена хлопця повідомила, що родина Захара вже звернулася до поліції України та Польщі, а також до українського консульства в Польщі щодо його зникнення.

Скриншот розповіді Наталії Сахарчук у фейсбуці 4 липня

Нагадаємо, 9 травня польська поліція розшукала 14-річного Максима, який зник безвісти зі свого дому в Нідерландах 18 квітня. Хлопця виявили на зупинці в польському місті Білосток, що розташоване неподалік від кордону з Білоруссю.