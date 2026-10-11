Поліція отримала інформацію про можливий замах на Дональда Туска 11 жовтня

У Польщі затримали чоловіка, який погрожував прем’єр-міністру Дональду Туску та планував напад на нього. Підозрюваного виявили в Нижній Сілезії. Про затримання у неділю, 11 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський. Згодом інформацію підтвердив і сам прем’єр-міністр.

«Чоловіка, який погрожував і планував напад на прем’єра Дональда Туска, затримала поліція», – написав Кервінський.

Туск подякував правоохоронцям за оперативні дії.

«Чоловіка, який погрожував замахом, затримали. Дякую поліцейським за швидкі та рішучі дії», – зазначив голова уряду.

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Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський уточнив, що затримання відбулося в Нижній Сілезії.

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Що відомо про можливий замах на керівництво Польщі

У неділю речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецка повідомила, що поліція отримала інформацію про можливий замах на Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Повідомлення надійшло електронною поштою до Служби державної охорони Польщі. Там його попередньо перевірили, після чого передали поліції. Про потенційну загрозу також повідомили Агентство внутрішньої безпеки та підрозділи, відповідальні за кібербезпеку.

За інформацією TVN24, у повідомленні йшлося, що його автор через соціальні мережі контактував із радикальною організацією та шукав добровольців для нападу із застосуванням вогнепальної зброї. Також він стверджував, що зустрічався з чоловіком на ім’я Кшиштоф, із яким обговорював зброю, ненависть до уряду та плани масового вбивства.

Водночас видання Rzeczpospolita зазначало, що автор електронного листа не був безпосереднім виконавцем, але знав про плани можливого нападника.

За даними польських ЗМІ, Дональда Туска поінформували про загрозу близько 07:00 у неділю. Ситуацію визнали терміновою, а керівники відповідних відомств доручили негайно вжити заходів. На 11:00 скликали екстрену нараду за участю керівництва поліції, Служби державної охорони та Агентства внутрішньої безпеки.

Речник уряду Адам Шлапка заявив, що нове повідомлення викликало значно більше занепокоєння, ніж попередні погрози. Яцек Добжинський також наголосив на високій імовірності того, що погрози могли бути реалізовані, та звернув увагу на зростання кількості погроз на адресу найвищих посадовців країни.