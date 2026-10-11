Російське керівництво доручило розширити диверсійні та гібридні операції на території Європи

Європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній про зростання загрози замахів з боку Росії. За оцінками розвідок, Кремль прагне залякати партнерів України та послабити їхню підтримку Києва. Про це повідомила британська газета Financial Times.

За інформацією представників п’яти європейських розвідувальних служб, російське керівництво доручило розширити диверсійні та гібридні операції на території Європи. Очікується, що в найближчі місяці ці дії мають посилити тиск на країни, які допомагають Україні.

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У розвідках зазначають, що вбивства європейських цивільних, які раніше вважалися неприйнятною тактикою навіть для російських спецслужб, дедалі частіше розглядають як один з інструментів таких операцій Потенційними цілями можуть стати керівники та високопосадовці оборонних підприємств. Особливу небезпеку, за даними джерел, становить загроза для очільників невеликих компаній, які виробляють безпілотники та комплектуючі до них.

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Представник Федеральної служби захисту конституції Німеччини повідомив, що відомство активізувало роботу з працівниками й керівництвом німецьких оборонних компаній. Зокрема, їм рекомендують розглянути можливість залучення приватної особистої охорони.

Голова BfV Сінан Селен попередив німецьких законодавців, що Росія цілеспрямовано готує насильницькі дії проти окремих людей за участю державних або підконтрольних державі структур.

«Ми спостерігаємо подальший розвиток цих дій у плані цілей, методів та залучених суб’єктів, зокрема використання структур організованої злочинності», – заявив він.

Кілька керівників оборонних компаній розповіли Financial Times, що протягом останніх шести місяців посилили особисту охорону за рекомендаціями державних служб безпеки. Інші вдаються до додаткових заходів захисту переважно під час закордонних поїздок.

За даними джерел у розвідці, до організації можливих замахів може бути причетне Головне управління Генерального штабу збройних сил РФ. Російські офіцери, як стверджують співрозмовники видання, дедалі частіше співпрацюють із кримінальними угрупованнями та використовують транскордонні агентурні мережі. Замість залучення окремих виконавців, яких вербують через інтернет за гроші, операції можуть розподіляти між кількома групами або людьми. Одні відповідають за розвідку, інші – за логістику, планування та безпосереднє виконання завдань.

У деяких випадках підозрювані змови вже вдавалося викрити й зупинити. В інших ситуаціях розвідки фіксували підозрілу активність, зокрема стеження за людьми в місцях їхнього проживання та роботи.

Водночас представники розвідки наголошують, що мета таких дій полягає не лише у фізичному усуненні потенційних цілей. Важливим інструментом є психологічний тиск на керівників компаній, які співпрацюють з Україною.

«Головна мета з російської точки зору все ще є психологічною. Вже сам факт того, що люди відчувають, ніби можуть стати мішенню, дає бажаний ефект. Вони хочуть, щоб люди двічі подумали, перш ніж вести бізнес з Україною», – зазначив один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, 11 жовтня польські правоохоронці отримали інформацію про можливу підготовку замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та ще трьох членів уряду. Через потенційну загрозу в країні скликали спеціальну нараду за участю представників силових структур.