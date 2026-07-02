Пьотр Матан (ліворуч) та воєвода Свєнтокшиського воєводства Юзеф Брик (праворуч)

У Польщі звільнили представника Свєнтокшиського воєводства Пьотра Матана після конфлікту з українським таксистом. Посадовець також тимчасово втратив повноваження помічника депутата від «Громадянської коаліції», наразі розпочато дисциплінарне провадження. Про це повідомило Свєнтокшиське воєводське управління у середу, 1 липня.

Воєвода Юзеф Брик ухвалив рішення про звільнення Матана через неприйнятну поведінку. В установі наголосили, що не допускають зловживання посадою та зневажливого ставлення до інших людей.

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Зазначимо, інцидент стався ще у лютому, однак широкий розголос отримав після появи відео в соціальних мережах. На записі зафіксовано словесний конфлікт між Матаном та таксистом з України, який переріс у сварку із використанням нецензурної лексики та штовханиною. За інформацією польських ЗМІ, під час конфлікту Матан заявляв водієві: «Ти знаєш, хто я? Зараз втратиш ліцензію», а також наголошував, що є уповноваженим воєводи та помічником депутата.

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Голова регіонального осередку «Громадянської коаліції» Артур Ґєрада повідомив про відсторонення Матана від обов’язків помічника депутата до завершення перевірки.

«У зв’язку з оприлюдненням відео за участю Пьотра Матана повідомляю, що сьогодні (1 липня, – ред.) я ухвалив рішення відсторонити його від виконання обов’язків мого помічника депутата Сейму Республіки Польща. Ця справа потребує з’ясування всіх обставин, тому подальші рішення будуть ухвалені після їхнього повного вивчення», – йдеться у повідомленні.

Сам Матан оприлюднив заяву, в якій стверджує, що водій відмовився виконати вже оплачене замовлення через те, що одна з пасажирок мала із собою їжу. Він визнав, що посилався на свою посаду, однак заперечив застосування фізичного насильства чи образ на адресу таксиста.

Колишній уповноважений запевнив, що не має упередженого ставлення до громадян України, а сам інцидент назвав навмисною провокацією, спрямованою на здобуття популярності в соціальних мережах. Крім того, він повідомив про тимчасове призупинення свого членства у партії до завершення розгляду справи.

«Я не вірю у випадковості. Запис з'явився через чотири місяці після інциденту. Його опублікував пранкер, який спеціалізується на провокуванні поляків», – написав Матан.

Він також заявив, що після публікації відео почав отримувати хвилю образ і погроз у приватних повідомленнях, переважно з фейкових акаунтів.

«Уся політична машина миттєво запрацювала. Тепер шукатимуть навіть мої погані вчинки зі школи», – зазначив він.

У ще одній заяві, оприлюдненій зранку у четвер, 2 липня, він повідомив, що автор відео видалив ролик та попросив у нього вибачення.

«Він заявив, що не опублікував би це відео, якби знав, до чого воно призведе», – написав Матан.

Зазначимо, що до звільнення Матан обіймав посаду уповноваженого воєводи Свєнтокшиського воєводства з питань співпраці з місцевими громадами та староствами. У 2024 році він також був обраний депутатом повітової ради Єнджеюва від партії «Громадянська коаліція».

Нагадаємо, 26 червня у Ґданську затримали громадянина Польщі, який погрожував та словесно ображав касирку в магазині через її українське походження.