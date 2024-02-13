Майже вцілілий безпілотник, запущений російськими військовими

Новітня українська система радіоелектронної боротьби «Покрова» успішно збиває з курсу російські «шахеди» в небі над Україною. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише LIGA.net у вівторок, 13 лютого.

«Покрова» є і її використовують. Є й інші, які працюють. Системи РЕБ працюють проти усіх засобів повітряного нападу противника», – розповів Ігнат реагуючи на публікацію видання Forbes про появу на озброєнні України потужної системи РЕБ.

Як повідомляється, комплекс «Покрова» використовує технологію спуфінгу, яка підміняє супутникові сигнали та таким чином вводить в оману навігаційні пристрої дронів. Відхилившись від маршруту вони пролітають повз ціль або падають неушкодженими.

«Спуфінг» непомітний для дронів та може успішно застосовуватись навідміну від звичайного глушіння усіх сигналів. Останнє майже не має впливу на «шахеди» через використання у їх конструкції повністю автономної інерціальної навігаційної системи, яка навіть без сигналів дозволяє продовжити рух у напрямку цілі.

«Навіть якщо всі його канали глушаться, він все одно продовжує летіти за інерцією. І коли виходить із зони дії РЕБу, то може повертатися на курс. У «шахеда» пригнічується навігація. Тобто він так збивається з курсу. Тому це складно. Але їх вже знаходять у полях, тобто збивати їх вдається. Зокрема, і за допомогою систем РЕБ, пригнічуючи сигнал навігації», – розповів Ігнат.

Запущені Росією Shahed-136 почали знаходити на землі без жодних слідів ураження наприкінці січня цього року.

Як пише портал «Мілітарний», окрім принципу роботи інші деталі про «Покрову» достовірно невідомі. Однак, журналісти припускають, що під цією назвою криється не прилад, а мережа систем, що працює по всій країні.

За словами експертів, «шахеди» добре захищені від засобів радіоелектронної боротьби. На них встановлено цифрову антенну решітку, що дає змогу ідентифікувати і виключати перешкоди. Він також оснащений резервним інерціальним навігаційним блоком або INS, який працює навіть за відсутності супутникового сигналу, та починає дрейфувати. Резервна система забезпечує точну навігацію впродовж близько хвилини. А цього достатньо для ураження цілей, які захищені перешкодою, чи прольоту через смугу перешкод, перш ніж вдасться відновити сигнал супутника. Це робить дрон-камікадзе важкодоступним для протидії звичайним засобам радіоелектронної боротьби. Спуфінг є успішним способом обійти захист, що стійкий до перешкод.

Наразі технічних характеристик «Покрови» немає у публічному доступі. Однак у Повітряних силах повідомили, що раніше президент Володимир Зеленський дозволив купувати такі системи навіть за кошти місцевих бюджетів. Вони необхідні в тому числі для захисту критичних об'єктів інфраструктури.