19 грудня з Києва вирушив у перший рейс «Поїзд святого Миколая», який доставить 33 тис. подарунків дітям на деокупованій Донеччині, Харківщині, Херсоні та у Миколаєві. У спеціальному вагоні облаштована резиденція Миколая, який роздаватиме дітям подарунки під час театралізованого дійства. Діти до 10 років отримають портфелі зі шкільним приладдям, а тим, які не зможуть прийти до святкового вагону на вокзал, подарунки передадуть через військові адміністрації. Перший рейс прибуде на Донеччину вранці 20 грудня. Така ініціатива – спільний проект Укрзалізниці та UNICEF Ukraine.

Фото – Укрзалізниці