У затриманого вилучили гранати, набої та револьвер

Поліцейські затримали 40-річного жителя Щирецької громади на Львівщині, який погрожував підірвати адміністративну будівлю в Пустомитах. У нього вилучили боєприпаси та вибухівку.

Як повідомили в п’ятницю, 23 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 17 січня зловмисник зателефонував у поліцію і повідомив, що має боєприпаси і може їх використати для пошкодження однієї з адміністративних будівель у Пустомитах. Поліцейські оперативно розшукали чоловіка. Ним виявився 40-річний мешканець Щирецької громади. При собі він мав три гранати Ф-1 та 30 патронів калібру 5,45 мм.

У затриманого вилучили боєприпаси

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці знайшли ще одну гранату Ф-1, 180 патронів калібру 5,45 мм, револьвер та чотири магазини до автомата Калашникова. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.