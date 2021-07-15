За сприяння у вступі на державну форму навчання чоловік вимагав 33 тис. грн

57-річного професора Рівненської медакадемії затримали на хабарі в розмірі 33 тис. грн, за які він обіцяв допомогти вступити на навчання до навчального закладу на державну форму навчання. Про це повідомили у прес-службі обласної поліції.

Як розповіли у відомстві, професор кафедри та кандидат педагогічних наук зловживав своїм службовим становищем.

«За попередньою змовою з іншими службовими особами вищого навчального закладу вимагав неправомірну вигоду за сприяння у вступі на навчання абітурієнту на державну форму навчання», – повідомили поліцейські.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласного управління поліції викрили неправомірну діяльність професора. Учора, 14 липня, останнього затримали на вулиці Привокзальній в Рівному.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Професорові медакадемії загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Поліцейські встановлюють інших причетних до злочину осіб.