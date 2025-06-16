Пожежа на вулиці Червонія в Рівному виникла вранці 16 червня

У Рівному в приміщенні колишнього заводу «Газотрон» спалахнула масштабна пожежа. 45 рятувальників гасили полумʼя близько чотирьох годин, стовп диму було видно у різних районах міста. Про це повідомила 16 червня пресслужба ДСНС області.

Інформація про загоряння даху триповерхової будівлі колишнього газорозрядного заводу на вулиці Червонія в Рівному надійшла на спецлінію 101 близько 12:05. Рятувальники, які прибули за вказаною адресою, евакуювали кілька десятків людей та почали гасити полумʼя. Чорний стовп диму бачили мешканці різних районів міста – вони ділилися відео у місцевих телеграм-каналах:

За інформацією фахівців Рівенського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у радіусі 250 метрів від пожежі зафіксували підвищений рівень шкідливих речовин, які утворюються під час горіння:

діоксид азоту – у 4 рази;

формальдегіду – у 2 рази;

оксид вуглецю – в 1,2 раза.

Мешканцям прилеглих будинків рекомендували зачинити усі вікна, провести вологе прибирання, уникати прогулянок та фізичних навантажень на відкритому повітрі, у разі перебування в зоні задимлення – захищати органи дихання респіратором або вологою тканиною.

До ліквідації пожежі залучили девʼять одиниць пожежної техніки та 45 рятувальників. Патрульні поліцейські обмежили рух. Загиблих та травмованих немає.

Додамо, що «Газотрон» – підприємство електронної промисловості, яке було засноване у 1958 році в Рівному. Спеціалізувалося на виготовленні спецтехобладнання та приладів. З 1997 року на території підприємства працюють маленькі виробництва, розважальні заклади та установи.