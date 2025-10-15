З вівторка, 14 жовтня, у Рівному стартував опалювальний сезон. Насамперед тепло почали подавати у дитсадки, школи, лікарні, а також поступово – до помешкань місцевих жителів. Відповідне розпорядження підписав в.о. міського голови Віктор Шакирзян, повідомила пресслужба ТОВ «Рівнетеплоенерго».

Першими запустять котельні на біопаливі для подачі тепла до дитсадків, шкіл, лікарень та інших обʼєктів соціальної сфери.

«Котельні, які працюють на природному газу, запускатимуть поступово. У міру того, як газопостачальне підприємство розпломбує лічильники на котельнях. Цей процес може зайняти кілька днів», – йдеться у повідомленні.

Згідно з розпорядженням, керівникам підприємств та управителям житлових будинків рекомендовано дотримуватися температурного графіку подачі теплоносія, контролювати температурний режим у приміщеннях і запобігати розмерзанню систем.

Нагадаємо, 24 вересня у місті Вараш і селі Заболоття Рівненської області розпочався опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив міськвиконком. Крім того, з 15 жовтня опалювальний сезон розпочинають у Дубенській громаді.