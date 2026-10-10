У Росії оголосили у розшук Антона Мілаєва

У Росії оголосили у розшук Антона Мілаєва, який воював проти України та потрапив у полон. Його називають правнуком колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Про це у суботу, 10 жовтня, повідомили державне агентство ТАСС та видання РБК із посиланням на базу Міністерства внутрішніх справ РФ і власні джерела.

За їхніми даними, Мілаєва розшукують у межах кримінальної справи. Водночас конкретну статтю, за якою його оголосили в розшук, російські медіа не називають.

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Відомо, що чоловік перебуває в українському полоні. За повідомленнями російських телеграм-каналів, восени минулого року він підписав контракт із російською армією, нібито через борги, а вже в листопаді опинився на війні проти України.

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Сам Мілаєв розповідав, що пішов воювати, оскільки заборгував мільйон рублів і мав повернути ці гроші. За його словами, до цього він не цікавився ситуацією в Україні, хоча, як визнав полонений, варто було.

Пояснюючи, чому росіяни приїхали воювати в Україну, Мілаєв заявив, що хотів побачити «нацистів», про яких розповідала російська пропаганда. Однак, за його словами, він їх не побачив і лише після потрапляння в Україну зрозумів, що реальність відрізняється від пропагандистських тверджень.

Дід Антона Мілаєва був сином Євгена Мілаєва – першого чоловіка Галини Брежнєвої, доньки колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Галина усиновила дітей свого чоловіка, тому юридично вони вважалися онуками Брежнєва.