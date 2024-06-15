Висота полум'я сягала 50 метрів

У Саратовській області Росії у неділю, 15 червня, стався вибух на газосховищі за селом Єлшанка. Про це повідомила низка місцевих Telegram-каналів.

Губернатор Саратовської області РФ заявив, що причиною пожежі стала аномальна спека, що спровокувала розгерметизацію газопроводу. Пізніше він додав, що «ландшафтну пожежу локалізовано, відбувається випалювання залишків газу з трубопроводу, після чого горіння буде зупинено».

Як відзначають пабліки, газосховище розташоване під землею. Відомо, що інцидент стався близько 15:10. Полум’я, яке виникло, сягало 50 метрів заввишки та було видно за кілька кілометрів від місця пожежі в Татищевському районі Саратова.

МНС Росії стверджує, що внаслідок вибуху нібито ніхто не постраждав.

До слова, у ніч на суботу, 15 червня, Ростовську область Росії атакували невідомі дрони. Своєю чергою представники російського міноборони переконували, що російські сили ППО нібито перехопили й знищили 87 українських безпілотників над територією Росії й тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляв ZAXID.NET, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів деталі атаки на авіабазу «Морозовськ» в Росії у ніч на 14 червня. За його словами, Сили оборони України використали щонайменше 70 безпілотників для удару по авіабазі. На цій авіабазі розташовані десятки винищувачів-бомбардувальників Су-34. Морозовськ.