Федор Любаєв очікує на обмін полоненими з 2024 року

У Челябінську поховали 37-річного російського військовослужбовця Федора Любаєва, який перебуває у полоні в Україні. Про це повідомив проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить».

Зазначається, що Любаєв проходив службу у складі 1-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 41680). У 2024 році він потрапив у полон до українських захисників, і з того часу очікує на обмін.

Як повідомила колишня дружина Федора, 14 липня 2025 року відбувся похорон її чоловіка. Росіянина поховали в закритій труні, що унеможливило процедуру впізнання тіла родичами.

Українська сторона зазначає, що Росія, яка в повному обсязі отримує через Міжнародний комітет Червоного Хреста інформацію про своїх військовополонених, так і не може налагодити облік своїх громадян.

«Таке ж байдуже ставлення і до тіл загиблих. Росія буквально регулярно передає Україні по репатріації тіла своїх же солдатів», – додають в проєкті.

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зриває домовленості щодо обміну військовополоненими, який планували провести наприкінці 2025 року.