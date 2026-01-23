Полонений росіянин зізнався у розстрілі українських бійців на Курщині

Військовий російської армії Сєргєй Скобєлєв під час допиту зізнався слідчим Служби безпеки України, що разом з побратимом розстріляв девʼятьох полонених бійців ЗСУ. Про це у пʼятницю, 23 січня, повідомили на сайті української спецслужби.

Як встановила СБУ, Сєргєй Скобєлєв воював проти України у складі 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту Росії. У жовтні 2024 року він командував штурмовою групою росіян, яка отримала наказ атакувати позиції Сил оборони на Курщині. Під час бою у полон росіян потрапили девʼять військових української армії. Як стверджує Скобєлєв, його командир наказав заспокоїти полонених та пообіцяти відправку на обмін, а після цього – стратити.

«Ми роздягли їх (полонених, – ред.) для нашої безпеки, оглянули, поруч склали їхню зброю. Коли вони заспокоїлись, командир продовжив наполягати на розстрілі [...] Я та мій побратим “Іванич” це й зробили. Я здійснив розстріл чотирьох, а “Іванич” – пʼятьох. Зібрали телефони, рації й продовжили рух», – розповів Сєргєй Скобєлєв.

Через тиждень скоєння злочину Сєргєй Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Як зазначає СБУ, спочатку росіянин не зізнавався у скоєному, але співробітники СБУ зібрали необхідні докази, що змусило полоненого визнати провину.

«Вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими. Йому готується повідомлення про підозру. Зловмисник понесе відповідне суворе покарання», – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року росіяни розстріляли дев’ятьох українських військових, які здалися в полон на Курщині. Воєнний злочин скоїли за 8 км від українсько-російського кордону, в районі хутора Зелений Шлях Суджанського району.

19 січня 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь заступника голови СБУ Олександра Поклада. Він розповів, що в українському полоні перебуває росіянин, відповідальний за розстріл полонених у Курській області у жовтні.