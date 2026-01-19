Росіянин відповідав за розстріл українських військових на Курщині

Російського солдата, який винен у розстрілі українських полонених на Курщині. Про це повідомив у понеділок 19 січня, президент України Володимир Зеленський.

Президент заслухав доповідь заступника голови СБУ Олександра Поклада. Він повідомив, що Сили оборони взяли в полон росіянина, відповідального за розстріл полонених у Курській області у жовтні.

«Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде», – наголосив Володимир Зеленський.

Де саме взяли в полон росіянина, а також його звання, президент не уточнив.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року російські окупанти розстріляли дев’ятьох українських військових, які здалися в полон на Курщині. Воєнний злочин скоїли за 8 км від українсько-російського кордону, в районі хутора Зелений Шлях Суджанського району.

Тоді омбудсмен направив листи до ООН та МКЧХ, а Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв та законів війни, поєднаного з умисним вбивством.