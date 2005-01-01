У Росії засудили священика до 14 років в'язниці за педофілію

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:071940

До теми

Приозерський міський суд Ленінградської області Росії визнав винним священика Гліба Грозовського у справі про розбещення неповнолітніх у православних таборах Росії та Греції і призначив йому покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму.

За інформацією місцевого агентства ТАСС, священик свою провину визнавати відмовився і всі звинувачення назвав «абсурдними».

«Вирок мені зрозумілий, він буде оскаржений. Це ще не кінець, ви станете свідками іншої картини», – сказав Грозовський в залі суду.

Спершу прокуратура клопотала про 15 років колонії суворого режиму, а також вимагала на 12 років позбавити його права займатися діяльністю, пов'язаною з вихованням.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Польщі відкрили реєстр із даними педофілів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук