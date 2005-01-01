У Росії засудили священика до 14 років в'язниці за педофілію

Приозерський міський суд Ленінградської області Росії визнав винним священика Гліба Грозовського у справі про розбещення неповнолітніх у православних таборах Росії та Греції і призначив йому покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму.

За інформацією місцевого агентства ТАСС, священик свою провину визнавати відмовився і всі звинувачення назвав «абсурдними».

«Вирок мені зрозумілий, він буде оскаржений. Це ще не кінець, ви станете свідками іншої картини», – сказав Грозовський в залі суду.

Спершу прокуратура клопотала про 15 років колонії суворого режиму, а також вимагала на 12 років позбавити його права займатися діяльністю, пов'язаною з вихованням.