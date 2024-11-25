Місцеві мешканці поширюють відео загоряння у Калузі

У ніч на понеділок, 25 листопада, у російському місті Калуга пролунали вибухи на нафтобазі, а також заводі, який виготовляє озброєння для російської армії. Влада Калузької області заявила про атаку щонайменш ніж вісьмох безпілотників, а місцеві Telegram-канали публікують відео і стовпом чорного диму, який йде з території міста.

Місцеві мешканці опублікували низку відео, на яких видно, що на території, схожій на нафтобазу, сталося масштабне загоряння. На кадрах також видно високий стовп чорного диму, який підіймається в небо, а також видно постріли місцевого ППО, схожі на ті, які застосовують для збиття безпілотників.

Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що вночі також атакували приладобудівний завод «Тайфун», який є одним з провідних підприємств військово-промислового комплексу в Росії. Зазначимо, «Тайфун» зокрема розробляє:

берегові комплекси протикорабельної оборони,

корабельні радіолокаційні системи,

командні модулі для російської артилерії,

оптико-електронні системи,

компоненти для ракетних та авіасистем,

супутні оборонні технології.

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша заявив, що загоряння нібито сталося на території промислового підприємства, куди начебто впали уламки збитих безпілотників. Він заявив, що за ніч росіяни нібито знищили в регіоні вісім безпілотників та традиційно звинуватив в атаці Україну.

У пресслужбі Генштабу та російському міністерстві оборони атаку на Калузький НПЗ та завод на момент публікації не прокоментували. Зазначимо, Калуга розташована за 285 км від українсько-російського кордону.

До слова, напередодні Калугу також атакували невідомі безпілотники, уразивши нафтобазу «Роснєфті» в місті. За даними окупантів, на територію заводу впали шість БпЛА.