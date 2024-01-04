Літак було знищено за 1500 км від кордону

У ніч на четвер, 4 січня, у Росії згорів винищувач-бомбардувальник Су-34, які росіяни застосовують для обстрілів України. До пожежі причетне Головне управління розвідки Міноборони України, повідомило hromadske джерело у спецслужбах. Пізніше загоряння підтвердили і в ГУР.

Пожежа сталася на аеродромі «Шагол», розташованого неподалік від Челябінська. Внаслідок загоряння було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34.

«Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Причини займання літака уточнюються», – повідомили у прес-службі ГУР та оприлюднили відео палаючого винищувача.

Відомо, що аеродром «Шагол» розташований у передмісті Челябінська, який, своєю чергою, розташований за понад 1500 км від кордону з Україною. Імовірно, до підпалу літака причетний партизанський рух, який міг підпорядковуватися ГУР.

Зазначимо, літак став 31 винищувачем Су-34, який було знищено під час повномасштабної війни Росії проти України. Це перший випадок, коли літак було знищено на такій відстані від кордону України.

Нагадаємо, 22 грудня українські військові знищили одразу три російські винищувачі Су-34. Літаки ліквідували на південному напрямку фронту.