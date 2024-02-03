Олег Стєгачьов (зліва) отримав вогнепальні поранення

У російському місті Енгєльс невідомі розстріляли майора ЗС Росії, який керував стратегічним бомбардувальником Ту-95. Про це повідомили у суботу, 3 лютого, у прес-службі Головного управління розвідки МО України.

За даними розвідки, невідомі підстрілили командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Стєгачьова Олєга Сєргєєвіча. Майор отримав вогнепальні поранення.

«Вказаний пілот ВКС Росії народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі “Енгєльс” (в/ч 06987) ― він безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей», – повідомили у прес-службі ГУР.

Наразі розвідники уточнюють, чи пілот Ту-95 вижив.

Нагадаємо, 1 лютого надводні дрони ГУР потопили російський ракетний катер «Івановєц». удно ворога проводило рейд у Чорному морі, біля озера Донузлав, що в тимчасово окупованому Криму. Судячи з оприлюдненого відео, ударів було завдано надводними дронами.