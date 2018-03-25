У російському місті Кемерово загорівся торговий центр, загинули чотири дитини

У центрі російського міста Кемерово загорівся торговий центр «Зимова вишня». Як розповіло інформаційній агенції «Интерфакс» анонімне джерело в екстрених службах, в одному із залів кінотеатру ТЦ виявили тіла чотирьох дітей.
Між тим адміністрація ТЦ повідомила, що всі відвідувачі і співробітники торгового центру евакуйовані. Зазначають, що горять три з чотирьох поверхів будівлі. Пожежа могла виникнути в одному з кінозалів, втім поширилася на увесь торговий центр.
У спільноті «Типовий Кемерово» ВКонтакте і Twitter пишуть, що деяким відвідувачам довелося залишати ТЦ через вікно. Людей також знімають з даху. Також очевидці повідомили, що пожежна тривога після загорання не спрацювала.
Пізніше місцеве видання VSE42.ru повідомило, що в результаті пожежі загинули 6 осіб, з яких четверо - діти. Також мовиться про 9 постраждалих, яких доставили до лікарні. Одна людина у важкому стані.
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