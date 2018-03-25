У російському місті Кемерово загорівся торговий центр, загинули чотири дитини

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 14:262520

До теми

У російському місті Кемерово загорівся торговий центр, загинули чотири дитини
фото 5й канал Кемерово
Очевидці повідомили, що пожежна тривога не спрацювала

У центрі російського міста Кемерово загорівся торговий центр «Зимова вишня». Як розповіло інформаційній агенції «Интерфакс» анонімне джерело в екстрених службах, в одному із залів кінотеатру ТЦ виявили тіла чотирьох дітей.

Між тим адміністрація ТЦ повідомила, що всі відвідувачі і співробітники торгового центру евакуйовані. Зазначають, що горять три з чотирьох поверхів будівлі. Пожежа могла виникнути в одному з кінозалів, втім поширилася на увесь торговий центр.

У спільноті «Типовий Кемерово» ВКонтакте і Twitter пишуть, що деяким відвідувачам довелося залишати ТЦ через вікно. Людей також знімають з даху. Також очевидці повідомили, що пожежна тривога після загорання не спрацювала.

Пізніше місцеве видання VSE42.ru повідомило, що в результаті пожежі загинули 6 осіб, з яких четверо - діти. Також мовиться про 9 постраждалих, яких доставили до лікарні. Одна людина у важкому стані.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Хирові сталася масштабна пожежа у колишньому колегіумі єзуїтів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук