Вибуховою хвилею вирвало вхідні двері у сільраду, людм не постраждали

Вдосвіта 17 листопада у селі Розвадів Миколаївського району на Львівщині невідомі пошкодили банкомат Ощадбанку, розташований в приміщенні сільської ради, викрали гроші. Винних досі не встановили, поліція просить зголоситися ймовірних очевидців.

Інцидент трапився близько 5:30. У поліцію повідомили про пошкоджений банкомат, розташований на фасаді адміністративної будівлі. Суму коштів, яку вкрали невідомі, ще встановлюють.

Як розповів ZAXID.NET голова Розвадівської ОТГ Роман Сидор, ніхто з людей не постраждав. Припускають, що приміщення наповнили газом і підірвали. Вибуховою хвилею вибило також вхідні двері. На вулиці позбирали 140 тис. грн, які вилетіли з пошкодженого апарата, але скільки вкрали – наразі невідомо.

За словами Романа Сидора, у приміщенні працює сільська рада, а також відділення Ощадбанку, банкомат якого виведений на вулицю. Камер спостереження на сільраді не було.

На місці працює слідчо-оперативна група Миколаївського відділення поліції та оперативники карного розшуку. Поліцейські закликають зголоситися усіх, хто може допомогти встановити обставини злочину та причетних осіб.

Відкрито кримінальні провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна).