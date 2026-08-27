Внаслідок вибуху автомобіль офіцера сильно пошкоджений

У четвер, 27 серпня, у Санкт-Петербурзі підірвалося авто підполковника російської армії. Внаслідок вибуху він загинув, а його дружина потрапила в реанімацію, повідомили російські ЗМІ.

Вибух прогримів вранці 27 серпня у мікрорайоні «Словʼянка» біля магазину «Магніт». За попередніми даними, у машині Geely спрацював саморобний вибуховий пристрій одразу після запуску двигуна.

Внаслідок вибуху автомобіль серйозно пошкоджений. Російський офіцер загинув на місці, а його дружину госпіталізували у реанімаційне відділення. Офіційну причину вибуху, а також особу загиблого підполковника наразі не встановили.

За даними російського медіа «Агенство», автомобіль вибухнув у мікрорайоні, який активно забудовувався житлом для військових. Зазначається, що до 2012 році майже третина житла у «Словʼянці» належала російському міністерству оборони, а в 2010 році на огляд зведених будівель приїжджав Владімір Путін.

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Нагадаємо, 1 серпня у ресторані в центрі Москви стався вибух, де святкували день народження російського генерала. Внаслідок вибуху загинули пʼятеро людей, ще 21 зазнали поранень. Серед постраждалих могла бути донька головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Алєксандра Чайка.