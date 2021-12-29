Аварія сталась ввечері у селі Воля Любитівська, що біля Ковеля

У селі неподалік Ковеля водій Ford Transit на смерть збив 52-річного чоловіка. Внаслідок отриманих травм потерпілий пішохід загинув на місці. Поліція повідомляє, що в момент зіткнення чоловік перебував на проїжджій частині. Наразі слідчі кваліфікують справу за статтею, яка передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась ввечері у вівторок, 28 грудня, на вулиці Шевченка у селі Воля Любитівська. 46-річний житель селища Любешів, який був за кермом автомобіля Ford Transit, наїхав на 52-річного чоловіка.

У поліції зазначають, що у момент ДТП потерпілий перебував на проїжджій частині, однак слідству ще невідомо, лежав чи йшов чоловік. Внаслідок наїзду він загинув на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.