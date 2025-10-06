У неділю, 5 жовтня, в одному із сіл Дрогобицького району Львівщини знайшли бойову частину безпілотника «Герань». Пізніше її знищили працівники спеціальних служб. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Частину безпілотника виявили близько 14:37 години в селі Опори. На місце оперативно прибули фахівці, які здійснили всі потрібні заходи для знешкодження небезпечного об'єкта.

Нагадаємо, у неділю вранці, 5 жовтня, Росія здійснила наймасштабнішу комбіновану атаку на Львів. Окупанти атакували дронами-камікадзе, крилатими ракетами й «Кинджалами».

У зону відповідальності Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 «шахедів» і 23 крилаті ракети. Частину ворожих цілей вдалося знищити.