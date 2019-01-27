На Львівщині 48-річний селянин вбив дружину і наклав на себе руки

Правоохоронці розслідують смерть подружжя в одному з сіл Стрийського району. За попереньою інформацією, 48-річний мешканець села під час побутового конфлікту вбив сокирою дружину, після чого скоїв самогубство. Про цей випадок у неділю, 27 січня, повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

«У Стрийський відділ поліції близько 19:00 26 січня надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району виявлено тіла без ознак життя 48-річного місцевого мешканця та його 46-річної дружини. Як попередньо встановили поліцейські, між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Під час нього він заподіяв дружині кілька ударів сокирою по голові, після чого покінчив життя самогубством», – вказано у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські ще з'ясовують усі обставини цього трагічного інциденту. За фактом вбивства відкрили кримінальне провадження, у справі наразі проводяться необхідні експертизи.