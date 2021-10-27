Вартість послуг у борделі була від 2 до 10 тис. грн за годину

У гірському селі Яблуниця біля популярного гірськолижного курорту «Буковель» 30-річна мешканка Львівської області організувала роботу борделю під виглядом масажного салону. У салоні працювали дівчата з різних областей, яких вербували, користуючись їхнім вразливим матеріальним становищем. Прибуток борделю за місяць складав від 100 до 150 тис. грн, повідомила у середу, 27 жовтня, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

За інформацією поліції, роботу борделю у селі Яблуниця організувала 30-річна мешканка Львівської області. Працював будинок розпусти під виглядом масажного салону, в якому працювало декілька завербованих дівчат з Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей, віком від 18 до 30 років.

«Місячний дохід від злочинної діяльності становив близько 150 тисяч гривень, а вартість послуг – від 2 до 10 тис. грн за годину. Поліцейські провели санкціонований обшук у приміщенні салону, в ході якого вилучили низку речових доказів: документацію, записники з нотатками, близько десяти тисяч гривень готівкою, банківські картки, мобільні телефони та планшетні комп’ютери», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Наразі організаторці борделю повідомлено про підозру, за скоєне їй загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.

Схожий випадок на Прикарпатті був виявлений у 2019 році, коли на Яремчанщині правоохоронці викрили бордель та затримали жінок, підозрюваних у сутенерстві. Салон, у якому надавали сексуальні послуги, працював у приватному будинку в селі Микуличин під вивіскою масажного салону. Згідно з інформацією правоохоронців, одна із затриманих жінок допомагала трьом іншим жінкам віком від 20 до 30 років займатися проституцією. Йдеться про мешканок Полтавської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.