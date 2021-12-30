У селі Ковельського району 39-річна жінка народила дитину та залишила її на вулиці. Інцидент стався ще 25 жовтня, втім, прокуратура повідомила про нього 30 грудня. Відомо, що немовля знайшов батько, він викликав на місце медиків. Наразі життю дитини нічого не загрожує. Жінці інкримінують порушення статті про залишення дитини в небезпеці, яка передбачає до трьох років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, 39-річну жительку одного з сіл Ковельського району підозрюють у залишенні дитини в небезпеці.

«Слідство вважає, що жінка, яка приховувала від усіх свій стан та не перебувала на обліку як вагітна, народила 25 жовтня 2021 року удома здорову доношену дівчинку й залишила надворі», – йдеться у повідомленні. Згодом дитину знайшов батько та викликав медичну допомогу. Зазначається, що наразі життю дівчинки нічого не загрожує.

Санкція ч.2 ст. 135 ККУ (залишення матір'ю в небезпеці новонародженої дитини) передбачає або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на такий же термін.