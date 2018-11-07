У селі на Волині батьки масово не пустили своїх дітей до школи

У деяких класах на уроках були по 1-2 школярі

У селі Озеро Ківерцівського району Волинської області понад сім десятків батьків не пустили до школи своїх дітей. У такий спосіб родичі висловили протест проти директорки навчального закладу.

Як повідомило «Волинь UA», зі 136 учнів школи на уроки прийшли п’ятнадцятеро. Так батьки висловлюють свій протест проти директорки школи Світлани Степанюк.

Родичі учнів вимагали звільнення директорки ще влітку. Об’єдналися після того, як 5 червня вона змусила одного із учнів переписувати державну підсумкову атестацію з математики, яку той написав на три бали із дванадцяти.

Комісія із районного відділу освіти ці дії визнала незаконними й за це Світлані Степанюк оголосили догану.

Як повідомила завуч школи Неля Ковач, класні керівники обдзвонили батьків, більшість з них повідомила, що не пустили своїх дітей навмисно. Проте навчання у школі через відсутність дітей не зупиняли.