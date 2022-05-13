Очікуваного ухвалення виділення допомоги Україні вже цього тижня не сталося

Сенатор-республіканець Рендом Пол вніс поправку у законопроект про виділення допомоги Україні на суму майже 40 млрд доларів. Через це очікуване ухвалення прийняття цього законопроекту ще на цьому тижні не відбудеться, пише «Європейська правда» із посиланням на Politico.

Як повідомляється, своєю поправкою сенатор вимагає включити в законопроект норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.

У Конгресі США намагалися завершити прийняття цього законопроекту ще на цьому тижні. Перший крок зробила Палата представників, ухваливши цей законопроект 11 травня. Лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроекту в Сенаті вже 13 травня і передати його на підпис президенту.

Видання пише, що сенатора не влаштувала компромісна пропозиція викласти цю пропозицію в окремій поправці. Натомість він вимагає включити її в законопроект до його ухвалення. Через це прийняття законопроекту було перенесено на наступний тиждень. На початку тижня Сенат розгляне пропозицію сенатора-республіканця, і лише потім зможе розглянути законопроект по суті.

Однак, навіть якщо Сенат ухвалить цю чи іншу правку, законопроект будуть змушені повернути в Палату представників на додаткове голосування, що ще більше загальмує надання допомоги Україні.

Нагадаємо, законопроект про виділення майже 40 млрд доларів було прийнято нижньою палатою Конгресу 10 травня. За нього проголосували 367 конгресменів, проти 57. Президент США Джо Баден просив у Конгресу 33 млрд доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.

Для виділення грошей закон має бути схвалений у Сенаті та підписаний президентом. Сенатори, більшість із яких схвалюють документ, планували погодити його вже цього тижня – раніше виділені кошти мають вичерпатися до 19 травня. Проте Пол зажадав додати до тексту призначення спеціального інспектора, який стежитиме, як витрачатиметься 40 млрд доларів.