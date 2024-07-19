Держенергонагляд провів перевірки у шести областях

Держенергонагляд перевірив роботу операторів системи розподілу (обленерго) у шести областях України. Інспекція перевіряла, наскільки вони справедливо розподіляють електроенергію та застосовують графіки погодинних відключень світла. Про у п’ятницю, 19 липня, повідомили у пресслужбі Державної інспекції енергетичного нагляду.

Перевірки здійснили у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. Зазначається, що у кожній області інспектори виявили порушення.

«У ході перевірок встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не належать до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень», – йдеться у повідомленні.

Найбільше порушень виявили у Дніпропетровській і Житомирській областях. Зокрема, інспектори з’ясували, що на Дніпропетровщині терміни застосування графіків відключення були збільшені у кілька разів і відбувалися не за планом. Крім того, деяких споживачів заживляли пізніше встановленого терміну. Ці порушення призвели до того, що знеструмлення тривали понад сім годин.

У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг графіки погодинного відключення виконувалися не в повному обсязі. Також не всіх споживачів залучено до ГПВ.

«Велика кількість споживачів віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури, що разом із супутнім навантаженням призвело до завищеної величини потужності, яка не підлягає відключенню. Відповідно, на інших споживачів припадає надмірний тягар відключень, порушуючи справедливість розподілу електричної енергії», – повідомили у Держенергонагляді.

Тимчасом у Житомирській області часто нехтували графіками погодинних відключень та не виконували команди «Укренерго». В деяких населених пунктах графіки відключення почали застосовувати лише після перевірки Держенергонагляду. Крім того, до оперативних журналів чергових підстанцій вносили неправдиві дані, а на офіційному сайті інформація щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги відключень не відповідала дійсності.

«В цілому це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні ГПВ, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України. Виявлені факти призводили до збільшення соціальної напруги та кількості звернень і скарг громадян», – йдеться у повідомленні.

Держенергонагляд надав операторам системи розподілу тиждень для усунення порушень, після цього у зазначених областях знову відбудеться перевірка. Якщо порушення не виправлять, обленерго будуть штрафувати.

З 22 липня Держенергонагляд розпочне перевірки у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, перевірки справедливості застосування графіків погодинних відключень у Держнагляді анонсували 11 липня. Їх вирішили здійснити через численні скарги, які надходять від споживачів.