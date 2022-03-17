З понеділка, 21 березня, в ужгородських школах відновлюють навчання, проте поки що воно відбуватиметься у дистанційному форматі. До онлайн-уроків можуть долучатися також діти-переселенці.

Про відновлення навчального процесу в місті повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв у четвер, 17 березня. «З наступного понеділка, 21 березня, відновлюємо навчання у наших загальноосвітніх середніх закладах. Поки що – тільки із дистанційною формою», – зазначив мер.

Також Богдан Андріїв додав, що управління освіти Ужгородської міської ради організувало реєстрацію дітей, які приїхали в місто з регіонів України, де ведуться активні бойові дії, охочі школярі-переселенці зможуть навчатися разом з ужгородськими дітьми. Яка кількість учнів-біженців долучиться до дистанційного навчання в Ужгороді, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, навчання в усіх закладах освіти в Ужгороді було припинене із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Питання відновлення навчального процесу піднімалось кілька разів на засідання ради оборони Закарпатської області, однак правоохоронці не рекомендували почекати із відновленням навчання в школах і дитсадках.